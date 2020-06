Ante la difícil situación económica que se impone por la pandemia del COVID 19, nuestra institución se puso al frente de una campaña solidaria, convocando a toda la comunidad a donar alimentos no perecederos y artículos de limpieza que serán entregados a las familias necesitadas en el marco de un trabajo conjunto con el gobierno municipal.

Las donaciones se reciben en la sede del club, salón de Ruketa, de martes a sábado, de 13 a 17 hs. y se solicita alimentos y elementos de higiene y limpieza, que sean recibidos por directivos y colaboradores de la institución.

El presidente, Joel Troncosso, comentó: “sabemos que la pandemia ha generado una grave crisis social en virtud de que mucha gente no puede trabajar y desde el club tomamos la iniciativa para juntar alimentos no perecederos y artículos de limpieza para llegar a la gente que mas lo necesita”.



Por su parte, Claudio Henry, integrante del coro institucional, destacó que “mas alla de quien haya sido la idea, hicimos hincapié en que fuera el Club Social, como institución, quien llevara adelante esta campaña. Es decir que sumamos a todas las actividades, futbol, tenis, hockey, coro y demás a fin de trabajar en forma conjunta y poder mitigar en cierta medida la situación difícil que viven muchas familias de nuestra localidad”.

“La distribución de los alimentos y elementos de limpieza se va a hacer de manera conjunta con el municipio por cuestiones organizativas y a través de Acción Social. Por lo tanto, pedimos autorización a las autoridades, hablamos con la Sra. Intendente, nos indicaron un pequeño protocolo que cumplir a fin de hacer todo con la mayor seguridad”, indicaron.



Y agregaron: “las donaciones van a ser recibidas en el salón de Ruketa desde las 13 a las 17 horas de martes a sabados. Les pedimos a la gente que vaya con barbijo y que respete la distancia social que indican los especialistas”.

Asimismo, aclararon que “es algo que propone el Club Social pero pedimos la colaboración de toda la comunidad y pedimos que en estos momentos difíciles seamos solidarios porque sabemos que somos un país solidario y apelamos que ahora lo seamos mas todavía “apelamos a la ayuda de Acción Social municipal porque consideramos que es la mejor manera de poder llegar verdaderamente a quienes lo necesitan. Por lo tanto, queremos agradecer a la Sra. Intendente y a los funcionarios de Acción Social que nos van a dar una mano grande para distribuir las donaciones que esperamos que sean bastantes”, indicaron.



Y concluyeron con una amplia convocatoria a la comunidad a “colaborar porque sabemos que hay muchas necesidades y hay gente que no la esta pasando bien. Por lo tanto, apuntamos a ayudar y paliar en algo la situación difícil que están pasando muchas familias. Sabemos que nuestra gente es muy solidaria y vamos a llegar a quienes mas lo necesitan”.