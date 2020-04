El pasado 14 de marzo se cumplieron 10 años de una jornada histórica para el Club Social Deportivo Ascensión, dado que hizo realidad el estreno del nuevo estadio de fútbol, dando otro importante paso en su crecimiento institucional y deportivo.

Previo al partido ante Porvenir Talleres por el Torneo Argentino C, y ante un marco multitudinario de público, entre simpatizantes e invitados especiales, se desarrolló el acto de estreno. En primer lugar, ingresaron al campo de juego los chicos de las divisiones inferiores. Luego tuvo lugar el corte de cintas a cargo del presidente del club, Omar Petrillo, junto al vice, José María Platino; el presidente de la Asoc. Mutual, Alfredo Poleri; el ex presidente Walter Bovetti y la Sra. Elda Olocco, esposa de recordado Arnaldo Uthurriaga, quien donó el terreno del campo de deportes.

Seguidamente fueron presentadas las autoridades, entre quienes estuvieron el Intendente Municipal, José María Medina; el presidente del Concejo Deliberante, Gabriel Nuñez; el presidente de la Federación Norte, Darío Ramuno; el presidente de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yopolo, entre otros representantes de clubes del distrito.

El Padre Raúl Acosta, párroco de Ascensión, realizó la bendición de las flamantes instalaciones, dando paso a las palabras del titular de la institución, Omar Petrillo, quien precedió al presidente de la mutual, Alfredo Poleri y el vicepresidente del club, Dr. José María Platino.

Una suelta de globos y palomas junto a las bombas de estruendo le dieron el broche de oro al sencillo pero significativo acto, que fue coronado por el aplaudo de todos los presentes y los cánticos de aliento a cargo de la hinchada.

Como dato de color, el primer espectador que se sentó en la flamante tribuna fue el Sr. Nito Masciarelli, reconocido hincha de Colonial de Ferré, quien tempranamente arribó al estadio y tuvo el privilegio de ser el primero en ingresar.

De esta forma, el Club Social hizo realidad un sueño que es orgullo de todos los ascensionenses sin distinción de divisa.

Discurso del Presidente

El presidente de la entidad, Omar Petrillo, pronunció el siguiente discurso durante la inauguración del estadio:

“Señoras y Señores, Socios y simpatizantes, presidentes de los clubes de la Liga Deportiva de General Arenales; Intendente Municipal, José Maria Medina; Autoridades Civiles, Policiales y de Entidades Amigas. Presidente de la Asociación Mutual del Club Social Deportivo Ascensión, Dr. Alfredo Poleri y su Directorio.

Esta tarde, nuestro equipo de primera división jugará su primer partido oficial en el nuevo estadio de fútbol. Es un día histórico para el Club y los vecinos de nuestra querida Ascensión. Para los dirigentes del Club y de la Mutual es un día de inmensa alegría. El sueño está cumplido. Ahora tenemos otros sueños, otros desafíos y una enorme fe en el futuro de la institución, confiados en que estamos para cosas importantes.

Quiero agradecer muy especialmente a Claudio Toscani, Edgardo García, Roberto Covachina, Angel Olari y Eduardo Petrillo, por el extraordinario trabajo realizado. También al Sr. José María Platino, quien en su gestión al frente del club se puso en marcha esta obra, con una gran fuerza emprendedora, cuando parecía imposible.

Mi agradecimiento a los socios, a la Comisión Directiva , a la Subcomisión de Fútbol, Cuerpo Técnico y Jugadores. A los auspiciantes y a todos los que a si manera, en la medida de sus posibilidades, contribuyeron a este logro. A la memoria también de nuestros queridos socios, que nos marcaron el camino y seguramente hoy nos están acompañando. Muchas gracias

Angustiosa clasificación



Social clasificó por penales después de haber ganado 2 a 1 en los 90’ ante el elenco de Porvenir Talleres de Villa Constitución. El equipo jugó un buen primer tiempo, donde se fue ganando 2 a 0, con goles de Salvático y Nanni. En el segundo tiempo bajó su nivel y el equipo rival descontó por intermedio de Rojo, llevando el partido a la definición por tiros desde el punto del penal, donde Social terminó ganando 4 a 2, con Juani Castro como figura excluyente al detener un penal y otro que se estrelló en el travesaño, sellando la angustiosa victoria local.

Con un marco de público espectacular, que desde muy temprano colmó las instalaciones del nuevo estadio, se jugó el partido de vuelta de la primera fase del Torneo Argentino C. El primer tiempo favoreció a Social que salió a ser protagonista y convirtió al arquero contrario en figura. A los 12 minutos, Salvatico envía un centro que Nanni conecta dentro del área y el arquero Dusso le tapa el remate. Dos minutos más tarde, otra vez el arquero se luce al desviarle un remate a Ezequiel Rodríguez.

Tuvo la visita oportunidades por fallas defensivas de Social. A los 17 minutos, pierde una pelota Carlos González, el delantero Jesús Rojo queda solo frente a Castro que le tapa el remate en forma espectacular.

A los 20’ se lo pierde Jonatan Alvarez por otra falla defensiva. Hasta que al minuto 21 Alan Salvatico, con un remate desde lejos y por arriba del arquero, señala el primer gol del partido. Un verdadero golazo y el primero en la nueva cancha.

De ahí en más, Social tuvo su mejor momento y contó con varias oportunidades para abrir el marcador. A los 25 minutos, Dusso le saca otro remate a Salvatico. A los 28’ se lo pierde Diperna. Hasta que llega el minuto 43 y un tiro libre magistralmente ejecutado por Nanni que se metió contra el primer palo de Dusso, estableciendo la segunda conquista de Social.

Así concluyó el primer tiempo, donde Social justificó plenamente la diferencia en el marcador.

El Complemento

La segunda etapa fue otra historia. Social salió a jugar mas tranquilo, cediendo la iniciativa, para explotar el contragolpe. Pero fue perdiendo la pelota y el equipo rival comenzó a llegar con posibilidades sobre el arco de Juani Castro.

El arquero de Social fue la figura del equipo, pero no pudo evitar que a los 11 minutos llegara el gol de Porvenir Talleres a través de un corner que aprovechó Jesús Rojo en el segundo palo para mediante un cabezazo achicar las cifras.

El mismo jugador, a los 14 minutos, desperdició una oportunidad al rematar debil a las manos del arquero de Social.

A todo esto, el equipo de Mastrangelo no encontraba su juego y tenía demasiadas fallas en defensa, que por suerte el rival no pudo aprovechar. El cambio de Belén por Ale le permitió recuperar algo la pelota pero del medio para arriba estuvo muy impreciso y casi no inquietó al arquero rival. Por el contrario, fue la visita quien llegó con algunas oportunidades, como a los 33’ con un cabezazo de González, desviado, y a los 45’ otra vez Jesús Rojo remató por arriba del travesaño.

Enseguida el árbitro pitó el final y hubo que llevar la definición a tiros desde el punto del penal.

Los penales

El primero de Mario Belén fue gol. Diego Pérez convirtió para la visita. Diperna marcó el segundo para Social. Jonatan González igualó para el rival. Alan Salvatico marcó el tercero. Mario Rojas remató al medio y Juani Castro le contuvo el penal. Ezequiel Rodríguez convirtió el cuarto para Social y Maximiliano Heredia estrelló su disparo en el travesaño y de esa manera Social se adjudicó la serie por 4 a 2, pasando a la siguiente instancia del Torneo Argentino, donde lo esperaba General Rojo, campeón de la liga nicoleña, que había eliminado a Compañía de Salto.

Síntesis:

Arbitro: Sergio Méndez (Luján). Líneas: Gustavo Niz – Agustín Menichelli (Luján)

Social: Juan I. Castro, Gustavo Olavarriaga, Carlos González, Sebastián Oteiza, Abdel Ale, Emmanuel Deo, Alan Salvatico, Nicolás Caloni, Patricio Diperna, Luis Nanni y Ezequiel Rodríguez. DT: Norberto Mastrangelo. Suplentes: Joel Troncosso, Nelson Cheddad y Oscar Belén.

Porvenir Talleres: Gerardo Dusso, Diego Pérez, Fernando Stagnari, Jonatan Ortiz, Mario Rojas, Pablo Flores, Ricardo Chavez, Cristian Guerra, Juan I. Diez, Jesús Rojo y Jonatan Alvarez. DT: Rolando Salinas – Guillermo Asprelli. Suplentes: Nelson Matiachi, José Schnap, David Martínez.

Cambios: Mario Belén por Ale y Sebastián Cuello por Nanni (S). Maximilano Heredia por Flores, Maicol Chirino por Diez (T)

Goles: 21’ PT Salvatico y 43’ PT Nanni (S).y 11’ ST Rojo (PT)