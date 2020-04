El diputado provincial, Luciano Bugallo, oriundo de Ascensión trató de “bruto” al intendente que amenazó con denunciarlo y sacar $10 millones por daños y perjuicios.

Los cruces entre el diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, y el intendente de Castelli, Francisco Echarren, por el “aporte obligatorio” por el coronavirus que decretó ese municipio para los productores rurales sumó unos cuantos capítulos nuevos en las últimas horas.

Luego de que la Justicia de Dolores rechazara la cautelar para anular “impuesto encubierto” y Echarren adelantara que piensa denunciar al legislador “por daños y perjuicios” y lo tratara de “lengua larga, atorrante y troll de (Marcos) Peña”, el “lilito”, fiel a su estilo, no se quedó callado.

“Los intendentes que quieren aplicar estas medidas son brutos y faltos de memoria, que no entienden que éste tipo de cosas solo generan que el productor desinvierta, reduzca el área de siembra, no fertilice, lo que redunda en una menor área productiva y en una merma de la recaudación del Estado”, retrucó Bugallo.En esa línea, el diputado de Elisa Carrió aclaró que “el juez de primera instancia que resolvió su pedido no definió la cuestión de fondo, dado que sólo argumentó falta de legitimación para actuar, por lo que entendemos que la ilegalidad del impuesto aún tiene que ser determinada”.

Por eso, Bugallo aclaró que “estamos analizando todas la vías de acción posibles para frenar este nuevo ataque contra los productores y, en definitiva, contra la propiedad privada por parte del kirchnerismo” y le bajó el precio a la decisión del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Dolores.”¿Qué pasó hasta ahora? Simple, el Juez en primera instancia rechaza mi pedido, alegando que no tengo legitimidad por no vivir en la ciudad de Castelli. Algo que sabíamos podría llegar a pasar e igual decidimos correr el riesgo, porque acá lo importante es el respeto a las normas”, agregó.

Sobre las costas que impuso ese Juzgado, el diputado señaló que “los productores no pueden estar, encima, haciéndose cargo de gastos en honorarios de abogados, para frenar las locuras de un Intendente que desconoce abusa a sabiendas de sus funciones de funcionario público”.

Sobre los cruces con el intendente Bugallo enfatizó que “no pienso responder a las agresiones, ya que en el terreno de las estupideces seguramente me gane por experiencia”. “A la falta de argumentos, es normal que éste tipo de personajes recurran a los insultos”.En paralelo, la Justicia también rechazó el pedido de suspensión general del tributo rural que plantearon un grupo de productores, dejando sentada la segunda sentencia a favor del Municipio de Castelli. “Creo que el tema está terminado, es legal lo que planteamos”, dijo el intendente en las últimas horas.