La Secretaría de Salud del Gobierno Municipal de General Arenales dio a conocer recomendaciones en torno al ordenamiento de la vacunación antigripal, solicitando a la población a apelar al mas profundo sentido de responsabilidad y solidaridad social, respetando las indicaciones del protocolo, evitando desplazar a los grupos de riesgo.La vacunación antigripal está indicada en niños de 6 a 24 meses, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, puérperas (hasta 10 días después del parto), trabajadores de la salud, personas mayores de 65 años, personas entre 2 y 64 años con una o más enfermedades crónicas cuyos médicos de cabecera conocen a la perfección, para las cuales deberán confeccionar resumen de historia clínica que lo justifique.Los mayores de 65 años con PAMI deben intentar conseguir la vacuna en su farmacia. En caso de no conseguirla y ser asistido en el centro de salud u hospital, se ruega reclamar la vacuna posteriormente para su devolución.Los pacientes con obra social o pre-paga deben solicitar a su médico de cabecera la confección de la receta correspondiente para su cobertura a través de farmacia, siempre y cuando se encuentre dentro de los grupos de riesgo.Las personas que no se encuadren en los aspectos citados, pueden comprar la vacuna en la farmacia. La campaña de vacunación durará varios meses y no es estrictamente necesario que todos se vacunen con urgencia, si no que se recomienda respetar las pautas de las vacunadoras. “Proteger a los más vulnerables es una responsabilidad social de toda la comunidad y forma parte de las medidas necesarias para preservar el sistema de salud, previniendo su colapso. Gracias por su comprensión y solidaridad”, expresó la Secretaria de Salud, Dra. Patricia Barisich.