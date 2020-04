El Dr. Mariano Di Prinzio dio detalles de la planificación del sistema sanitario para afrontar posibles casos de coronavirus en el distrito, informando que el Centro de Jubilados de General Arenales será el centro de aislamiento para enfermos leves.



Fue en el marco de una conferencia de prensa, encabezada por la Intendente Erica Revilla, donde fue presentada la nueva Secretaria de Salud, Dra. Patricia Barisich, quien estuvo acompañada por el director del Hospital Municipal, Dr. Guillermo Apizzato.

El Dr. Di Prinzio anunció las pautas para afrontar la emergencia, destacando que “generamos dos grupos de trabajo dado que estamos en una etapa de contención, tratando de evitar que el virus de propague, evitando los contactos de la gente, mientras que la etapa de mitigación es cuanto el paciente esta enfermo y debemos tratar de curarlo“

Por un lado, se refirió al área de contención, explicando que “sería una fase prehospitalaria en pacientes que tienen cuadros leves y no necesitan estar internados. Entonces, todos los pacientes que puedan cumplir la internación en sus casas van a tener un seguimiento nuestro a través de información y consultas telefónicas

“La otra línea es el centro de aislamiento que estamos generando con 36 camas en el Centro de Jubilados de Arenales, donde van a estar aislados aquellos pacientes que sean sospechosos o positivo de coronavirus, pero que no puedan cumplir con el tratamiento domiciliario”, indicó el facultativo.



Al tiempo que explicó que en dicho lugar, “van a estar aislados los pacientes leves pero con cuestiones sociales o habitacionales ya sea porque no tiene comodidades o están en situación de hacinamiento en su casa o no tengan posibilidad de acceder a un teléfono para hacerle un seguimiento. También aquellos que viven en el campo y que por cuestiones geográficas o por un temporal no podemos ir a buscarlo en caso de que el cuadro empeore. Todos ellos se van a concentrar en el centro de aislamiento que en principio va a tener 36 camas y podemos ampliar a un segundo centro en el caso de que sea necesario.



“Para atender esto vamos a necesitar voluntarios que van a surgir de personas del pueblo y va a haber un listado de criterio para que sean voluntarios, que no tiene que ver con actividades que tengan que hacer dentro del lugar, sino una colaboración para asistir a los pacientes sin tener contacto con ellos”, aclaró el medico.

En tanto que la fase hospitalaria “va a ser para aquellos pacientes que tengan cuadros moderados o graves y que van a ser asistidos en nuestro hospital, donde reorganizamos un sistema de camas para la internación general porque hay pacientes con distintas patologías que hay que seguir asistiendo”.



“Además tenemos 12 camas de aislamiento que van a ser exclusivas para pacientes con coronavirus y de la terapia, de las cuatro camas, tres van a quedar para aislamiento y una para pacientes comunes. De todas maneras, esas camas se pueden rotar de acuerdo con qué tipo de paciente tengamos que asistir”, indicó el Dr. Di Prinzio.

En cuanto a la capacidad operativa de la terapia intensiva, confirmó que “contamos con dos respiradores y es imposible encontrar respiradores en el mercado, pero estamos tratando de importar y tenemos una donación de la Cooperativa Agrícola de Ascensión que esta tratando de importar uno mas, por lo que contaríamos con tres respiradores, además de los respiradores de traslado que no sirven para tener a un paciente durante varios días”.

“En cuanto al resto de las camas, tenemos 8 camas en maternidad y pediatría, de las cuales 4 se van a utilizar para pacientes comunes y 4 para aislados”, agregó el médico.



Asimismo, valoró los aportes de empresas y particulares que hacen donaciones de recursos económicos. “Ese fondo va a ir destinado exclusivamente a la contingencia. Es una cuenta bancaria que se abrió para esto y que va a ser controlada por el Concejo Deliberante para asegurar la absoluta transparencia”, subrayó el facultativo. Y agregó: “hoy contamos con 1.432.000 pesos que lo vamos a utilizar para comprar muchos insumos, ya sea guantes, barbijos, medicación y demás. También contamos con la posible donación de la Cooperativa de Ascensión de un respirador“