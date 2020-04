En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el Gobierno Municipal anunció oficialmente a la nueva Secretaria de Salud, Dra. Patricia Barisich, quien reemplaza al Dr. Mariano Di Prinzio.

La flamante funcionaria tiene una amplia experiencia en el sistema de salud pública, desempeñándose como directora asociada del Hospital Interzonal “Abraham Piñeyro” de Junín, donde afrontó la crisis sanitaria de la Gripe A en el 2009 “Es una situación que me preocupa, pero no es nada que el mundo no haya pasado en otras oportunidades, teniendo que cuenta que los virus, cada 10 o 12 años, generan una cierta pandemia y ponen a la sociedad y a los sistemas de salud en alerta”, indicó la Dra. Barisich durante una conferencia de prensa.

En tanto garantizó que “todos los sistemas y servicios de salud están mejor preparados que hace algunos años atrás y el Hospital de Arenales también dado que actualmente tiene terapia, lo cual es una tranquilidad porque los casos iniciales, en el caso de haber muchos, van a poder ser tratados acá porque cuentan con todos los recursos y excelentes profesionales”.La flamante funcionaria anticipó que “los casos van a venir, si Dios quiere van a venir mas lento y no vamos a tener la curva de contagio que hay en países de Europa y EE.UU, donde se tardó un poco en implementar la cuarentena, no porque lo hayan hecho mal, sino porque no les dio tiempo. Por suerte hay pocos casos en nuestro país y se están conteniendo y aislando correctamente.

Por último, aseguró que “el partido de Arenales no tiene ningún caso ni sospechoso ni confirmado. Las personas que pueden ser casos sospechosos son quienes viajaron desde el exterior en los últimos días y están todos en cuarentena. Una vez que cumplan los 14 días de aislamiento estricto, esas personas van a tener que mantenerse en el aislamiento social dictado por el gobierno nacional para todos los ciudadanos y no deben tener ningún cuidado en particular”.