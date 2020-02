Con un posteo en su perfil de Facebook, el actual Gerente de la oficina local de ANSES anuncio que el proximo martes dejara de estar en el cargo.

Esto posteo Maranesi:

El martes es mi último día como Gerente de la Oficina de Anses de Ascensión , me llegó el telegrama que me desvincula del organismo. Fueron casi 4 años muy intensos, ya que dejé de lado todos mis emprendimientos privados para dedicarme exclusivamente a trabajar y tratar de simplificar los trámites a todos los ciudadanos de mi querido distrito. Hoy dejamos un Anses con trámites más simples , un edificio reformado en su totalidad a nuevo. En los últimos 4 años la Oficina de Ascensión lideró el ranking de satisfacción de atención al público. Voy a seguir en la función pública , la política me apasiona y estoy convencido que con trabajo , dedicación y escuchando a la gente , podemos ayudar al los ciudadanos a qué sus trámites sean más simples y rápidos. Quiero agradecer a mi Familia que me banco y apoyó incondicionalmente , a mis compañeros de Anses que formamos un equipo increíble de trabajo , dejando de lados las diferencias políticas , a las chicas de limpieza que siempre estaban con una sonrisa , al Periodismo del distrito de General Arenales , los micrófonos siempre estuvieron a mi disposición sin pedir nada , a La Municipalidad de General Arenales empezando por la intendenta Erica , secretarios , delegados , empleados, policía , siempre predispuestos para agilizar los trámites , a Matías Geloso quien fue el primero en llamarme para que ocupe este puesto, a mi Jefa Regional Lourdes Zacardi ,quien me dio total libertad para trabajar y tomar decisiones , a los empleados de la regional Bonaerense 3 unos genios incluyendo a todos los Gerentes , con la mayoría tengo una amistad y especialmente a todos los habitantes de mi querido distrito. Me hicieron pasar los mejores 4 años de mi vida laboral. Gracias a este trabajo coseché muchos amigos y conocidos. Estoy convencido que nuestro distrito es grande , no en cantidad sino por calidad de su gente. No lo tomo como una despedida ,es un hasta luego ,estoy seguro que en algún momento voy a volver a Anses, Gracias a todos y seguramente cometí muchos errores , pero la dedicación mía en estos 4 años fue total , Saludos y nuevamente GRACIAS