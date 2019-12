Erica Revilla renovó su mandato. [El discurso]

Quiero agradecer la presencia de todos Uds. Celebrando los 36 años del

retorno de la democracia que supimos conseguir de la mano del Dr. Raúl

Alfonsín.

Quiero agradecer a todos aquellos que trabajaron desinteresada e

incansablemente para que este gobierno que hoy se inicia sea posible, a los

que me acompañaron y me apoyaron con sus muestras de cariño, a mi equipo

de gabinete por estos cuatro años intensos de trabajo, compromiso y

aprendizaje.

A todos aquellos que han sido parte del equipo y que por diversas razones hoy

ya no están.

A toda mi familia.

A mis hijos Tomas y Pilar que soportan mi ausencia.

A pablo, mi compañero, mi apoyo incondicional.

Para mi mamá chiquita y Papá Carlitos que siempre me acompañan y están

presentes “gracias por la vida”

A todo el equipo de trabajo que se formó en pos de este objetivo y a todos

ustedes por confiar en mi por cuatro años más para administrar este municipio.

Hoy finaliza mi primera gestión como intendente municipal, y también se da

inicio a un nuevo gobierno, para la que he sido electa. Estoy feliz y agradecida

por tamaño privilegio.

Los comienzos allá por el 2015 no fueron nada fáciles tuvimos que superar

déficits, deudas, grandes dificultades financieras, luego afrontamos

inundaciones en el año 2.016 y 2.017, las peores en décadas, con las

consecuencias que todos conocemos pero orgullosamente puedo decir que

hemos enfrentado esas dificultades con mucha seriedad y trabajo, logrando

siempre salir adelante para beneficio de nuestros vecinos, mejorando al mismo

tiempo prestaciones, estando al día con el pago a proveedores, pagando

salarios a término, e invirtiendo en bienes y obras continuamente, con recursos

propios. Todo con superávits y equilibrio fiscal de nuestra cuentas año tras año.

En cuanto a las obras realizadas, los resultados son de una enorme inversión

(histórica para nuestro municipio) se han invertido en estos 4 años en obras y

maquinarias por más de mil millones de pesos a valores actuales con recursos

propios y de gestión provincial y nacional algo inédito en la historia para un

municipio tan pequeño como el nuestro, y que fue posible gracias a que desde

el día uno proyectamos, trabajamos y golpeamos puertas, incansablemente

hasta lograrlo.

Hoy el distrito está rodeado de rutas transitables y renovadas.

Hoy nos da tranquilidad asistir a nuestro Hospital, que ha ganado en

prestaciones, en profesionalismo y en infraestructura.

Hoy mucha gente cuenta con servicios básicos que no poseía, mejorando su

calidad de vida. Cumplimos una primera etapa de ampliación de la red de gas,

de cloacas, de agua potable, y de luminarias en todos los pueblos. Y logramos

traer energías renovables, somos y seremos un gobierno federal pensando en

cada una de las localidades que integran nuestro maravilloso distrito.

Hoy podemos ver nuevas instituciones escolares en el distrito, y escuelas

renovadas y seguras donde estudian nuestros hijos.

También invertimos donde no se ve, pero donde la gestión deja huellas y nos

acerca como vecinos. Me refiero a la cultura y al deporte, y seguiremos

transformando.

Comenzamos con la ardua tarea de ordenar el estado y nuestra diaria

convivencia, labor que pensamos completar en los próximos cuatro años, con

medidas y acciones que se pondrán en marcha progresivamente, que hacen a

nuestro diario transcurrir, y que lograremos instalar entre todos, para beneficio

mutuo.

También en este periodo transcurrido hemos aumentado el nivel de ingresos

propios, pasamos de un 13% en el año 2015 a un 25% en el año 2019 sobre

los ingresos totales del municipio, lo que nos da una mayor autonomía ante

Provincia y Nación.

Estoy muy satisfecha con lo logrado. Nunca conforme, por eso me postulé

nuevamente, y acá estoy, porque tenemos una enorme tarea que completar.

También tengo autocrítica: sé muy bien que no todo fue color de rosas. Que

hubo errores en estos cuatro años. Sepan que he tomado nota de ello, que

realicé aprendizaje de lo que no salió bien, y que voy a disponer las medidas

necesarias para mejorarlo.

En cuanto a mi futuro gobierno para los próximos cuatro años, quiero que

sepan que seguiremos mejorando la prestación de servicios municipales,

llevando servicios básicos donde aún no llegaron, y tratando de avanzar con el

orden de nuestros pueblos, en cada detalle. Es un desafío que debemos

asumir de manera conjunta, y que exigirá compromiso y sacrificio de todos,

para lograr el salto de calidad que queremos y merecemos como sociedad.

“Sueño y proyecto para lo que viene, la educación como estandarte, la cultura

como historia del pueblo, la salud como prevención, el medio ambiente como

política de estado y el desarrollo productivo, acompañando a la inversión

privada, estas serán prioridades en mi próxima gestión, porque estoy

convencida de que el cambio verdadero vendrá de su mano”.

En cuanto a obras completaremos las que están en proceso, iniciaremos las

proyectadas, y gestionaremos con el mismo ahínco y determinación todas

aquellas que creemos necesarias para mejorar la calidad de vida de cada

habitante de este distrito.

Como aquel 10 de diciembre de 2015 hoy renuevo frente a ustedes, y hacia

todos los habitantes de este distrito, mi compromiso indeclinable con la

transparencia de gestión, con la honestidad y con el trabajo responsable, como

valores que deben guiar cada acto de gobierno de mi equipo de trabajo,

recordando siempre que somos servidores, y nos debemos al pueblo que nos

entrega ese mandato.

Quiero invitarlos a ser parte de este hermoso desafío. De la transformación,

daremos un verdadero salto de calidad como distrito. Hemos sentado las bases

para lograrlo y debemos completar esa tarea. Seguiré bregando por el

necesario cambio cultural que necesita nuestra patria. Porque no pretendo

cambiar el mundo pero en el pedacito que me toque vivir, quiero hacer la

diferencia.

Como dijo la Madre Teresa de Calcuta “yo hago lo que tú no puedes y tú haces

lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”.

Y quiero que lo hagamos juntos, sin mezquindades, siempre sumando, mirando

hacia adelante, para sentirnos cada día más orgullosos de ser habitantes del

Distrito de General Arenales, que es nuestro lugar en el mundo, y en el que

amamos vivir.

Gracias a todos.